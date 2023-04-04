Evlat nöbetindeki gözü yaşlı anne: 'Keşke dünya gözüyle oğlumu görebilsem'

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 310 gündür devam ediyor. Oğlu Ramazan'ın 1 Haziran 2015 tarihinde HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Mevlüde Üçdağ, çocuğunu almadan bir yere ayrılmayacağını ifade etti.

Tek isteğinin dünya gözüyle son kez evladını görmek istediğini belirten Üçdağ, “Oğlum 1 Haziran 2015 tarihinde maalesef HDP tarafından kandırılıp dağa götürüldü. 9 yıldır evladımdan ayrı yaşıyorum. Oğlumun hasretini çekiyorum. Sürekli gözüm telefon ve yollarda. Kendimce çoğu zaman keşke dünya gözüyle oğlumdan haber alabilsem diyorum. Keşke 39 ailenin evladına kavuşması gibi ben de kavuşsaydım. Ben evladımı çok özledim. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. Eğer biraz vicdan ve merhametleri varsa çocuklarımızı bize geri versinler. Bu eziyet ve işkence artık bitsin. Oğlum, beni duyuyorsan dön gel artık. Devletimiz güçlü ve affedicidir. Kimse senin annen ve baban kadar olamaz. Kimse seni annen ve baban kadar sevemez. Ailen seni çok özlemiş. Ne olursun gel” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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