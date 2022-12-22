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Evlat nöbetine 347'inci aile katıldı

Evlat nöbetine 347'inci aile katıldı
Evlat nöbetine 347'inci aile katıldı

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdüren aile sayısı 347'ye yükseldi.

Evlat nöbetine 347'inci aile katıldı - Tıkla İzle

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, bin 207'nci gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine son olarak Erzurum'da 8 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Ömer Sait'in babası Abdullah Yılmaz katıldı. Baba Yılmaz, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, oğlunun çözüm sürecinde kaybolduğunu anlattı.

Murat Başal

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