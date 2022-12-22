Evlat nöbetine 347'inci aile katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, bin 207'nci gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine son olarak Erzurum'da 8 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Ömer Sait'in babası Abdullah Yılmaz katıldı. Baba Yılmaz, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, oğlunun çözüm sürecinde kaybolduğunu anlattı.

Murat Başal

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