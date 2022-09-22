Evlat nöbetine 5 aile katıldı sayı 309'a yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 116'ncı gününde de devam ediyor. Evlat nöbetine 5 aile birden katıldı.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Pınar Arslan, 13 yaşında iken kandırılarak kaçırılan evladı Servet'e seslendi Anne Arslan, “Oğlum okul okuduğu sırada PKK tarafından kandırılarak kaçırıldı. Evlatlar dönüyor sende dön bizde seni bekliyoruz. Senin için evimizi taşıdık seni bekliyoruz” dedi.

2016 yılında 38 yaşında iken kandırılan Ersin Koçhan'ın babası Alaattin Koçhan Muş'tan evladının Bursa'da kandırıp götürdüklerini aktardı. Baba Koçhan, “Bu binada PKK'ya HDP üye etti. oradan nereye gitti bilmiyoruz, 6 yıldır oğlum neredesin, devlet evladına kucak açan baba gibi size de açar sen gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim” şeklinde konuştu.

Murat Başal

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