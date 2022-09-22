İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlat nöbetine 5 aile katıldı sayı 309'a yükseldi

Evlat nöbetine 5 aile katıldı sayı 309'a yükseldi
Evlat nöbetine 5 aile katıldı sayı 309'a yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 116. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Evlat nöbetine 5 aile katıldı sayı 309’a yükseldi - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 116'ncı gününde de devam ediyor. Evlat nöbetine 5 aile birden katıldı.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Pınar Arslan, 13 yaşında iken kandırılarak kaçırılan evladı Servet'e seslendi Anne Arslan, “Oğlum okul okuduğu sırada PKK tarafından kandırılarak kaçırıldı. Evlatlar dönüyor sende dön bizde seni bekliyoruz. Senin için evimizi taşıdık seni bekliyoruz” dedi.

2016 yılında 38 yaşında iken kandırılan Ersin Koçhan'ın babası Alaattin Koçhan Muş'tan evladının Bursa'da kandırıp götürdüklerini aktardı. Baba Koçhan, “Bu binada PKK'ya HDP üye etti. oradan nereye gitti bilmiyoruz, 6 yıldır oğlum neredesin, devlet evladına kucak açan baba gibi size de açar sen gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim” şeklinde konuştu.

Murat Başal

İLGİLİ HABER
Diyarbakırda ailelerin evlat nöbeti bin 110uncu gününde Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 110'uncu gününde
İLGİLİ HABER
Bir oğlu şehit edilen diğeri ise dağa kaçırılan anne bin 111 gündür evlat nöbetinde Bir oğlu şehit edilen diğeri ise dağa kaçırılan anne bin 111 gündür evlat nöbetinde
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Fırsat bulduğun an kaç gel Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: 'Fırsat bulduğun an kaç gel'
İLGİLİ HABER
4 yıldır evlat nöbetinde olan aileler vatandaşa kepenk kapatan HDPnin kepengini kapattı 4 yıldır evlat nöbetinde olan aileler vatandaşa kepenk kapatan HDP’nin kepengini kapattı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.