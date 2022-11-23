Evlatları için HDP önünde nöbet tutan anne: 'Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan istiyoruz'

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 83. haftada da eylemlerini sürdürdü. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

Yaklaşık 2 yıldır evlatları için HDP önünde evlat nöbet tutuklarını anlatan anne Ayten Koçhan, oğluna seslenerek geri dönmesini istedi. Askerlerin operasyon da olduğunu ve onları da kendi evlatları yerine koyduğunu ifade eden Koçhan, “Askerlerimiz bizim ciğeri ciğerimiz. Allah onlara yardımcı olsun. Evlatlarımız gelse de gelmese de biz devletimizin arkasındayız. PKK'dan HDP'den korkmuyoruz. Biz evlatlarımızdan kıymetli değiliz. Ciğerimiz yandığı için buradayız. Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan istiyoruz” dedi.

Uğur Ulu

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