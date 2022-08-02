Evlenirken ‘hastalıkta ve sağlıkta' deyip, kocaları için böbreklerini takas ettiler

Diyarbakır'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve hayatını diyalize bağlı olarak devam ettiren Sedat Sümbül (33) ile Ömer Faruk Önegel'in (28) imdadına eşleri yetişti. Sümbül ile Önegel için uygun böbrekler hem aile içinden hem de bağış yoluyla bulunamadığından, çare çapraz böbrek nakli oldu. 26 yaşındaki Ayşe Sümbül'ün böbreğini Ömer Faruk Önegel'e, 27 yaşındaki Şeyma Önegel'in de böbreğini Ayşe Sümbül'ün eşi Sedat Sümbül'e vermesiyle genç çiftler eşlerine nefes oldu.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı, Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış; Sedat Sümbül ve Ömer Faruk Önegel'in daha önce takibinde olan kronik böbrek hastaları olduğunu söyledi. Dr. Danış, “Sedat 10 yıla yakındır takibimdeydi. Faruk Önegel'i de bir ara acile yatırmıştık. Ve en son böbrek yetmezliği teşhisi koyduğumuz iki hasta. İki hastamız da genç. Son dönemlerde genç hastalar kronik böbrek yetmezliği 5 evre dediğimiz son aşamadaki hastalık için en iyi tedavi seçeneği böbrek naklidir. Bunu kendilerine anlattık, aileler ilgiliydi fakat bir sorun yaşadık. Sedat Sümbül'ün eşi kendisine vermek istiyordu. Faruk Önegil'in eşi de eşine böbrek vermek istiyordu. Fakat kan grupları uymuyordu. Kan grupları uymayınca bu hastalarda nakli gerçekleştirmeme gibi bir durumla karşı karşıya kaldık” dedi.

“Üç çapraz naklimiz de başarılı ve takiplerde hiçbir sorun yaşamıyoruz”

Doç. Dr. Danış, “Yasalarda çapraz nakil diye bir kavram var. Aileler bir araya geldi. İki aileye olay anlatıldı. Sedat Sümbül'ün eşi böbreğini Faruk Önegel'e verdi. Faruk Önegel'in eşi de böbreğini Sedat Sembül'e verdi. Yaklaşık beş aydır takiplerde hiçbir sorun yaşamadık. Hastalarımız gayet sağlıklı, biz de mutluyuz. Bizim merkezimizde bu üçüncü çapraz nakil, bölgemiz için ilkleri gerçekleştirdik. Üç çapraz nakilimiz de başarılı ve takiplerde hiçbir sorun çok şükür yaşamıyoruz” diye konuştu.

“Güzel bir dostluk kurduk”

Sedat Sümbül'e böbreğini veren Şeyma Önegel, eşinde böbrek rahatsızlığı çıktığını ve kısa da olsa zorlu bir süreç yaşadıklarını dile getirdi. Önegel, “Diyaliz süreci bizim için çok kötü bir süreçti. 7 ay diyaliz tedavisi gördü. Eşime böbrek vermek istedik. Ailede sağlık sorunlarından ötürü mümkün olmadı. Ben vermek istedim, kan grubu uymadı. Çapraz organ nakli bizim için bir şans ve alternatifti. Hocamız başta anlattığında açıkçası ürkütücü geldi. Tanımadığımız birine verip, tanımadığımız birinden almak. Doğrudan Sedat Bey'e verdim, ama dolaylı olarak eşime verdiğim için problem değil, nimet diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Önegel'e böbreğini veren Ayşe Sümbül de eşinin böbrek rahatsızlığının 10 yıldır olduğunu kaydetti. Sümbül, “Eşimle evlenmeden önce de bu hastalık vardı. Evlenince, 'hastalıkta sağlıkta' bunu yaptık. İki kişinin hayatını aynı anda kurtarmak daha iyi oldu; güzeldi” şeklinde konuştu.

Ömer Faruk Önegel ise, hastalığının başında öksürük şikayeti olduğunu, kovid-19 olduğunu düşündüğünü belirtti. Fazla önem vermediğini aktaran Önegel, “Zaman ilerledikçe öksürük nefes darlığına sebep oldu. En son acile geleceğim gün zor yürüdüm. Tetkikler sonucunda böbrek yetmezliği olduğu teşhisi konuldu. O gece diyalize girdim. 6-7 ay boyunca diyalize devam ettim. Çapraz nakil olabilir denildi. Çapraz nakile karar verdik ve olduk. 4 ayımız bitti, şu ana kadar Allah'a şükür herhangi bir sorunla karşılaşmadık” dedi.

“5 aydır nakil olduk, şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadık”

Sedat Sümbül ise 10 yıl boyunca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takipte olduğunu hatırlattı. Sümbül, “Herhangi bir sorun yaşamadık ta ki geçen sene bu zamanlarda artık böbrek nakil sürecine geldiğim anlaşıldı. 5 aydır nakil olduk. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadık” şeklinde konuştu.

Rıdvan Kılıç