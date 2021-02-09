Evlerde oluşan kaçak elektriği engellemek için cihaz üretti

Erzurum'da yaşayan ve ‘Dadaş mucit' lakabıyla tanınan Ebubekir Taşbaşı, ürettiği aletlerin yanına bir yenisini daha ekledi. Taşbaşı evlerde oluşan kaçak elektriği engelleyen bir cihaz üretti. Çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi aletlerde oluşan istemsiz elektrik kaçaklarını bu cihaz sayesinde bobinlerde toplamayı başaran Taşbaşı, kaçak elektriği geri çevirmenin mümkün olduğunu gösterdi. Öte yandan Taşbaşı kaçak elektriği engellemek amacıyla ürettiği cihazın büyük sitelerde kullanılmasının önemli ölçülerde tasarruf sağlayacağını da ifade etti.

Evlerde oluşan kaçak elektriği engellemek amacıyla bir cihaz ürettiğini belirten Ebubekir Taşbaşı, “Evlerimizde oluşan kaçak elektriği yaptığım bu cihaz sayesinde engelliyoruz. Ütü makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi cihazlarda kaçak elektrik sorunu oluştuğundan dolayı prizlere takıp çalıştırabileceğimiz ve bu kaçak elektriği engelleyen bir cihaz ürettim. Bu sisteme eklediğim bobinler sayesinde kaçak elektrikler bobinlere toplanıyor. Daha sonra bu kaçak elektrik aküye gidiyor ve akü şarj oluyor. Aküye toplanan elektriği geri dönüştürerek ışıkları ve diğer makineleri çalıştırabiliyoruz. Bu aletleri büyük sitelere yerleştirmeyi düşünüyoruz bu sayede büyük ölçüde tasarruf yapabiliriz. Bunun dışında tüm vatandaşlarımız da evlerinde kullanabilir” dedi.

Çağrı Korkmaz - Özge Bozo

