Evlere dadan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde 8 Temmuz günü sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. B.T isimli şahsa ait eve giren şahıslar, evde bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde telefonunun yerinde olmadığını gören B.T, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüphelilerin eşkallerini tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, 2 kadının soyulan evin bulunduğu apartmanın çevresinde erketelik yaptığı, 2 erkekten birinin de tırmanarak eve girdiği belirlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde şüphelilerden 3'ü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Sedat Ç.'nin (24) 14, Ali K.'nın (20) 1, Kübra G.'nin (25) ise 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

2 Kadın şüpheli erketelik yapmış

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kübra G.'nin diğer kadın şüpheliyle birlikte olaydan önce çevreyi kolaçan ettiği, diğer 2 erkek hırsız eve girdiklerinde ise erketelik yaptıkları görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, hırsızlık olayının şüphelilerinden olan diğer kadın şahısı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Yunus Emre Şeker