Evlere girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı, kovalamaca anı kameraya yansıdı

Olay, dün Başakşehir Kayaşehir'de 9'uncu Bölge'de meydana geldi. İddiaya göre, binalarda daire kapılarını kontrol eden bir kişiden şüphelenen vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sitede hırsızlık yapmak maksadıyla dolaşan kişiyi suçüstü yakaladı.

Polislerin geldiğini fark eden şahıs koşarak kaçmaya çalıştı ancak kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler şüpheliyi yakaladı. Polis ekipleri ile arasında kovalamaca yaşanan hırsızlık şüphelisinin o anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Batuhan Toprak



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