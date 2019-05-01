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Evleri mühürlenen mahalle sakinleri isyan etti

Evleri mühürlenen mahalle sakinleri isyan etti
Evleri mühürlenen mahalle sakinleri isyan etti

Bursa’da yaklaşık 20 gün önce heyelan riskiyle evlerinden tahliye edilen mahalleliler isyan etti.

Mollaarap Mahallesi Köşk Caddesi ve çevresinde meydana gelen heyelan sonucu birçok evde derin çatlaklar oluştu. Çatlakların meydana geldiği evlerde oturan vatandaşlar tahliye edilirken, risk bölgesi ilan edilerek buradaki evler mühürlendi. Evlerinden çıkarılan vatandaşlar ise günlerdir hala bir çalışma yapılmamasına isyan etti.
Mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar, yıllardır herhangi bir risk olmadığını, bu tür durumların mahalleye yeni yapılan inşaatların ardından başladığını iddia ederek, yetkilileri göreve davet etti. Evlerinde hasar olmayan vatandaşlar, mührü kırarak yine kendi evlerinde kalmak zorunda olduklarını dile getirdi. Mahalle sakinleri İstanbul'da meydana gelen göçüklerin ardından işlemlerin çok kısa sürede tamamlandığını hatırlatarak, aynısını burada istediklerini de kaydetti. 

Mahalle sakinleri, “Yaklaşık 20 gün önce toprak kayması sebebiyle bazı evlerde hasar meydana geldi. Yetkililer o gün buraya gelerek söz konusu binalarda yaşayanları tahliye etti. Fakat sonra gelip bizleri de evlerimizden çıkardılar. Evleri mühürlediler. Mühürledikleri evlerin çoğunda en ufak bir çatlak dahi yok. Burada günlerdir kalacak yer bulamayanlarımız var. Bizim tedbir alınmasına bir tepkimiz yok, fakat biz artık araştırılma yapılmasını istiyoruz. İstanbul'da söz konusu incelemeler 3 günde tamamlandı ve vatandaşların mağduriyetleri en iyi şekilde giderildi. Bizler de bir an önce hasar tespit raporlarının hazırlanmasını ve ona göre mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dediler.  

Derya Evren - Abdullah Çibir
 

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