Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

Edinilen bilgiye göre olay geçen Salı günü saat 21.25 sıralarında Perşembe beldesi Kızılbel köyünde meydana geldi. Erkan Baycık'ın eşi Fatma ve 5 yaşındaki oğlu Alperen ile birlikte yaşadığı evinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin önünde yolun dar ve zorlu olmasından dolayı itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili itfaiye ekiplerince inceleme başlatılıp hasar tespit çalışması yapıldı.

Gülcan Çolak

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