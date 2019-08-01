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Evleri yıkılan aile yetkililerden yardım bekliyor

Evleri yıkılan aile yetkililerden yardım bekliyor
Evleri yıkılan aile yetkililerden yardım bekliyor

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde yaşayan Aslan ailesinin evi yıkıldı. 5 nüfusla sokakta kalan aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Çüngüş ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde yaşayan Fehmi Aslan'ın eşi ve 3 çocuğuyla yaşadığı evin bir bölümü geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Eşi ve çocuklarıyla dışarıda kalan Aslan, yetkililerden kendilerine yardım edilmesini istedi. Baba Aslan, “Ailemle birlikte yaşadığım evin bir bölümü yıkıldı. Ev yaşanılamaz duruma geldiği için dışarıda kaldık. Maddi durumum yok, çocuklarım maddi yetersizlik nedeniyle okuyamadı. Yetkililere sesleniyorum, bana yardım etsinler. Çalışacak durumda değilim, evimi zor geçindirirken bu durum başıma geldi. Yetkililerin bize yardım etmelerini istiyoruz” dedi.  

Hasan Demir

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