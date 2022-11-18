Evlerinden getirdikleri malzemelerle başladılar, Türkiye geneline açılmak istiyorlar

İlk olarak evlerinden getirdikleri un ve şekerden ürettikleri yöresel ürünlerle işe başlayan kadınlar, şimdi ise taleplere yetişemiyor. Merkeze bağlı Yeşilburç ilçesindeki kadınların bir araya gelerek kurup yöresel ürünler ürettikleri Yeşilburç Dene Kadın Kooperatifi Kooperatif Başkanı Güler Öztürk, "Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılışımızı yaptık. Ekşi mayalı ekmeğimizle başladık. Börek, kurabiye, baklava yapıyoruz. Kuru gıdalarımız var. Erişte, kuskus, makarna, yazlık-kışlık reçellerimiz var. Adımızı duyurmak adına da Elma Festivali'ne katıldık. Bu bizim için büyük bir şans oldu" dedi.

Yasin Esen

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