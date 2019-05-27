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Evlerinin bahçesinde ölü olarak bulunan yaşlı çift beş gün önce ölmüş

Evlerinin bahçesinde ölü olarak bulunan yaşlı çift beş gün önce ölmüş
Evlerinin bahçesinde ölü olarak bulunan yaşlı çift beş gün önce ölmüş

Kayseri’de evin bahçesinde cansız bedenleri bulunan yaşlı çiftin yaklaşık 5 gün önce öldüğü, erkek şahsın karısını av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Evlerinin bahçesinde ölü olarak bulunan yaşlı çift beş gün önce ölmüş - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre 78 yaşındaki Mehmet K. ve eşi Zeynep K.'dan haber alamayan yakınları, yaşlı çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Sultan Sokak üzerinde bulunan ikametine gelerek yaşlı çifti evin bahçesinde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri Mehmet ve Zeynep K. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekiplerine haber verdi. Acı haberin duyulması üzerine yaşlı çiftin yakınları ve komşuları evin önünde beklerken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çiftin ölü bulunduğu bahçede inceleme başlattı. 

Yapılan incelemelerde yaklaşık 5 gün önce Mehmet K.'nın eşi Zeynep K.'yı av tüfeği ile öldürdüğü daha sonra kendine ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Yaşlı çiftin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirleneceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Alparslan Ötüken
 

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