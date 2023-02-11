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Evli çift depremin 6'ıncı gününde sağ olarak kurtarıldı

Evli çift depremin 6'ıncı gününde sağ olarak kurtarıldı
Evli çift depremin 6'ıncı gününde sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde enkaz altında kalan evli çift, depremin 6’ıncı gününde arama kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin 6'ıncı gününde arama kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri tarafından depremin yoğun etkisinin hissedildiği Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde enkaz altında kalan bir evli çiftin hayatta olduğu tespit edildi. Şazi Bey Mahallesi'nde bulunan 8 bloklu Ebrar Sitesi'nde mahsur kalan evli çift ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından kurtarıldı. Çift, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Mehmet Kalay - Mert Cerrahoğlu
 

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