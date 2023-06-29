Evli çift kazada ölümden döndü

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Osman köy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.(57) idaresindeki 03 VT 329 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sallan araçlarından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü M.K., (57) ve eşi Ş.K.(54) yaralandı. Yaralı çift ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Lokman Akıncı



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