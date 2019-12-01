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‘Evli'den daha az vergi

‘Evli'den daha az vergi
‘Evli'den daha az vergi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Öncesinde gazetemize değerlendirmelerde bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan; farklı bir boyuta dikkati çekerek “Maaşlar üzerindeki vergilendirmede aile yükümlülükleri de (evli, çocuk sahibi vs) dikkate alınmalı. Vergi oranları bu yükümlülüklere uygun olarak belirlenmeli. Bekâr ve çocuksuz bir çalışan ile evli ve çocuklu çalışan kimselerin, aynı oranda vergiye tabi tutulmaları, vergi adaleti bakımından kabul edilemez” dedi.

Bu konuda Almanya'yı örnek gösteren Arslan, şunları söyledi: Almanya'da bekâr birisinden yüzde 19 vergi alınırken, işin içine aile girince bu oranın yüzde 1,3'e düştüğünü görüyoruz. ABD'de de bekâr birisi yüzde 16 vergi öderken, aile kurduğu zaman bu oran yüzde 4,1'e düşüyor. Türkiye'de rakamlar yüksekliğini koruyor. Bu oranlar bekâr birisi için yüzde 13,3, evli için yüzde 11,4... Bunun aşağılara çekilmesi gerekiyor. Almanya'da 9 bin avroya kadar olan gelirler vergilendirme dışı bırakılırken; evliler için söz konusu miktar iki katına çıkıyor. Buna ilave olarak her bir çocuk için 7 bin 600 avro gelir de ayrıca vergilendirme dışı bırakılıyor. Bu yöntemle adil vergilendirme sistemi gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

Türkiye Gazetesi
 

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