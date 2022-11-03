Evlilik hazırlığı yapan gencin acı sonu

Kaza, Side Kemer Bulvarın'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Demir'in kullandığı 07 ARG 933 plakalı motosiklet, refüj çalışmaları için yolun sol tarafında park halinde duran Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait 07 LFB 97 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın ardından yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırılan Emre Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözlem altına alındı.

Arif Kaplan

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