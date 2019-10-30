'Evlilik öncesi danışmanlık aslında bir sağlık kontrolü'

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Uzmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, evlilik öncesi danışmanlığın mutlaka alınması gerektiğinin altını çizdi ve düğün öncesi çiftler için merak edilenleri anlattı.

Evlenmeyi planlayan birçok çift için evin düzeni, balayı planı, gelinlik ve damatlık, saç, dekorasyon, davetiyeler ve daha birçok şeyin oldukça önemli görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Çetinkaya evlilik öncesi danışmanlığın bunların arasında genellikle görmezden gelinen fakat en önemlilerinden birisi olduğunu kaydetti.

Evlilik öncesi danışmanlığın önemli bir sağlık kontrolü olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Burcu Çetinkaya, yakında hayatlarını birleştirecek olan çiftlerin ortak hücre anemisi gibi genetik kan hastalıklarına veya hepatit B, C ya HIV/AIDS gibi enfeksiyonlara sahip olup olmadığının kontrol edildiğini belirtti.

Eşlerde keşfedilen herhangi bir hastalığı birbirlerine geçirme ihtimalini önlemek amacıyla bir tıbbi konsültasyon sağlamak ve mükemmel sağlıklı bir aile planlamaya yardımcı olmak için seçeneklerin, alternatiflerin sunulduğunu anlatan Op. Dr. Burcu Çetinkaya, ayrıca evlilik öncesinde yapılan bu kontrollerin çiftlerin birbirleri ile nasıl ilgileneceği konusunda da yardımcı olduğuna dikkat çekti.

“Evlilikten önce yapılabilir”

Evlilik öncesi danışmanın evlilikten önce herhangi bir zamanda yapılabildiğini sözlerine ekleyen Op. Dr. Burcu Çetinkaya, ancak tavsiye edilen zaman diliminin evlilikten önceki 6 ay olduğunun altını çizdi. Bu süreçte genellikle talasemi gibi bir kan anormalliği olup olmadığını belirlemek için rutin bir kan testi ve hemoglobin analizinin yapıldığını dile getiren Op. Dr. Burcu Çetinkaya, ayrıca iltihaplanma sürecini bilmek için eritrosit sedimantasyon hızının da öğrenildiğini vurguladı.

Op. Dr. Burcu Çetinkaya, "Kan testi ve Rhesus faktör testi ile daha sonra doğabilecek olan bebeğin de kan grubunun bilinmesine yardımcı olur ve fetüs için oldukça yararlıdır. Böbreklerin fonksiyonlarını görmek ve böbrek yolları ya da idrar yolları ile alakalı bir problem olup olmadığını belirlemek için idrar testi gerçekleştirilir'' dedi.

Op. Dr. Burcu Çetinkaya, bunun yanı sıra diyabet için kan şekeri testi, Hepatit B için HBsAG, frengi hastalığı için VDLR/RPR testi ve Toxoplasma parazit, Rubella virüsü, Sitomegalo virüsü, herpes virüsü gibi fetüs ve prematüre bebeklerde ciddi tehlikelere yol açabilecek enfeksiyonlar için TORCH testi yapıldığına dikkat çekti.

Yapılması gerekli mi?

Evlilikten önce birçok kişinin kafasında evlilik öncesi sağlık danışmanlığının gerekli olup olmadığına dair soru işaretleri bulunduğunu ifade eden Op. Dr. Burcu Çetinkaya, ayrıca bu testin evlenmeden önce zorunlu tutulduğuna dikkat çekerek, kanunlar gereği evlenmeden önce bütün çiftlerin evlilik öncesi danışmadan geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Çünkü frengi gibi bazı hastalıklara sahip olan kişilerin evlenmesinin kanunen yasak olduğunu belirten Op. Dr. Burcu Çetinkaya, bu nedenle evlenmeden önce mutlaka sağlık testi yaptırmanın gerekliliğine dikkat çekti.