Evlilik umuduyla Suriye'ye gelen Arjantinli kadın kurtarıldı

İnternetten tanıştığı kişiyle evlenmek için ülkesini terk eden ve yasa dışı yollarla Suriye'ye gelen Arjantinli Nancy Roxana Papa (54), bir yıl önce fidye için kaçırılmıştı. Roxana, Cumartesi günü İdlib'de muhaliflerin de yardımıyla kurtarıldı. 30 Ekim'de kurtarılan Roxana Papa'nın İHH Vakfı'nın yardımıyla Türkiye'ye gönderilip, Arjantin'e gideceği öğrenildi.

Evlenme umuduyla Suriye'ye gitti

Tarih öğretmeni olan Nancy Roxana Papa, 2013 yılında bir Suriyeli ile internetten tanışmış, 2016 yılında evlenmek için Türkiye'ye gitmişti. Roxana Papa, kendisiyle evlenmeye söz veren adamın arkadaşı olduğunu iddia eden bir kişiyle İstanbul'da bir otelde buluştu. Adam da Arjantinli öğretmene, “Aile kurmak için kendisiyle beraber Suriye'ye gitmesi gerektiğini” söyledi. Evlenmek isteyen Papa, yasa dışı yollarla Suriye'ye girince fidye talebinde bulunan bir grup tarafından kaçırılmıştı. Uzun bir süre esir halde yaşamak zorunda kalan Roxana Papa, kendisini rehin tutanların elinden kurtularak gizlice, Türkiye'nin silahsızlandırdığı İdlib'e gelmeyi başarmıştı.

Serkan Bayar