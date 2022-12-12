Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bağlı Dereçiftlik köyünde yaşayan Ü.S.'den evlilik vaadiyle para, ziynet eşyası ve cep telefonunu alarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 4 Aralık günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 7 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin daha önce de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde benzer dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilmişti.

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