Evren ilçesinin adı Çıkınağıl olsun

AK Parti, Ankara'nın Evren ilçesinin adının ‘Çıkınağıl' olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi. Aralarında AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yalçın Akdoğan ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in de bulunduğu Ankara milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Bugün ‘Evren' ismiyle anılan Çıkınağıl, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden birisidir. 12 Eylül darbesinin ardından 1982 yılında ‘Evren' adını almıştır. 12 Eylül 1980 darbesi milletimizde ve devletimizde şüphesiz çok derin yaralar bırakmıştır. Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hâlâ derin bir teessürle hatırladığımız 12 Eylül darbesi, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. Bu kara lekenin mimarı olan şahsın isminin hâlâ başkentimizin bir ilçesinde kullanılıyor olması Türkiye demokrasisinin sırtında bir kamburdur. Verdiğimiz kanun teklifiyle, darbeci Kenan Evren'in isminin verildiği Ankara ilinin bir ilçesi olan Evren'in adının kültürel ve tarihî geçmişiyle, burada yaşayan vatandaşlarımızın talepleriyle de uyumlu olarak ‘Çıkınağıl' olarak değiştirilmesi teklif edilmektedir.

Türkiye Gazetesi