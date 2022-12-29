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EVS sistemi ile çağrılar 5 saniye içinde kabul ediliyor

EVS sistemi ile çağrılar 5 saniye içinde kabul ediliyor
EVS sistemi ile çağrılar 5 saniye içinde kabul ediliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elektronik Vaka Sistemi’ni (EVS) açıklayan paylaşım yaptı. EVS sistemi ile çağrılar 5 saniye içinde kabul ediliyor, ekipler 90 saniyede vakaya çıkış yapıyor.

EVS sistemi ile çağrılar 5 saniye içinde kabul ediliyor - Tıkla İzle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Elektronik Vaka Sistemi'ni (EVS) açıklayan paylaşım yaptı. Bakan Koca, “Elektronik Vaka Sistemi, EVS. ‘Çağrı Merkezimizden EVS'ye düşen vakaları tabletimizden 5 saniye içinde kabul ediyoruz. Ekibimizle 90 saniyede vakaya çıkış yapıyoruz. Trafik verisi tabletimize en hızlı güzergah olarak yansıyor.' Eskişehir'de görevli arkadaşımız EVS'yi anlatıyor” ifadelerini kullandı. Paylaşılan görüntüde Eskişehir'de görevli bir sağlık personeli sistemi açıkladı.
 

Musa Enes Aksakal
 

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