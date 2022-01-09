İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı

Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı
Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı

Kolombiya’da evsiz bir adamın yanındaki iki köpekle yaptığı doğum günü kutlaması sosyal medyanın gündemine otururken, izleyenleri duygulandırdı.

Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı - Tıkla İzle

Kolombiya'nın Bucaramanga kentinde sokakta yaşadığı belirtilen “Choco” lakaplı Jose Luis Matos'un 2 köpeği ile kutladığı doğum günü sosyal medyada gündem oldu. İzleyenleri duygulandıran görüntülerde Matos, yanındaki köpeklere önce parti şapkası takarken, ardından yanında getirdiği pastanın üzerindeki iki mumu üfleyerek söndürüyor. Doğum günü şarkısı eşliğinde mumları söndüren Matos, ardından köpeklere sarılarak onları öpüyor ve doğum günü pastasını paylaşıyor.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, Matos'un görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından insan hakları aktivisti David Guerrero'nun Matos'a ve köpeklerine ulaşmayı başardığı ve köpeklerin adlarının Nena ve Shaggy olduğu aktarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.