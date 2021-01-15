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Evsiz adamı oda arkadaşı ölü buldu

Evsiz adamı oda arkadaşı ölü buldu
Evsiz adamı oda arkadaşı ölü buldu

Denizli’de Büyükşehir Belediyesi tarafından pansiyona yerleştirilen evsiz ve yaşlı adam, oda arkadaşı tarafından yatağında ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimsesiz ve evsiz olan Mustafa Sağ (53), bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından pansiyona yerleştirildi. Sabah saatlerinde oda arkadaşı, Sağ'ı uyandıramayınca yetkililerden yardım istedi. Pansiyon görevlileri ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Sağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağ'ın şüpheli ölümü sonrası oda arkadaşı ve 2 şahsın ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Yaşlı adamın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat
 

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