Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti

ABD'de geçim sıkıntısı yüzünden sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı giderek artıyor. California eyaletinin San Francisco kentinde de bir dükkan sahibi, dükkanın önünde kaldırımda yatan evsiz kadını çevreden uzaklaşması için hortumla ıslatarak kovdu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte bir evsizin hortumla ıslatılması büyük tepki çekti.

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