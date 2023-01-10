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Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti

Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti
Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti

ABD'nin California eyaletinde bir dükkan sahibi, dükkanın önünde yatan evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti.

Evsiz kadını hortumla ıslatarak işkence etti - Tıkla İzle

ABD'de geçim sıkıntısı yüzünden sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı giderek artıyor. California eyaletinin San Francisco kentinde de bir dükkan sahibi, dükkanın önünde kaldırımda yatan evsiz kadını çevreden uzaklaşması için hortumla ıslatarak kovdu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte bir evsizin hortumla ıslatılması büyük tepki çekti.

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