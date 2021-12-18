Evsiz kalan çift otomobilde, çocukları da komşularında kalıyor

Atatürk Mahallesi Sorgun Caddesi Bülbül Sokak'ta 4 gün önce tek katlı evde meydana gelen yangın sonrası Şaban Yeşil ile ailesi evsiz kaldı.

Geçimini inşaatlarda çalışarak sağlayan ve şuan işsiz olan çaresiz baba eşiyle birlikte otomobilde yatarken, 4 çocuğu da komşularında kalıyor. Zor günler geçiren Yeşil ailesi hayırseverlerden kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

İHA muhabirine konuşan Şaban Yeşil, oğlu tarafından yakılan evi yaptırma imkanının olmadığını belirtti.

İnşaat ustası olduğunu, şuanda iş olmadığı için çalışamadığını ifade eden Yeşil, kendisinin ve eşinin araba kaldığını söyledi.

“Arabaya hepimiz sığmıyoruz”

Yeşil, “Ev kiralayamıyorum, kiralasam da kirayı veremem. Arabanın içinde yatıp kalkıyorum. Önümüz kış, nereye kadar arabada yatacağım. Komşuların yardımı ile nereye kadar duracağım. Büyüklerimden evimin yapılmasını istiyorum. Çocukları komşulara gönderiyorum, okula gidiyorlar. Arabaya hepimiz sığmıyoruz. Sığsak da çocuklar hasta olur. Bu durum derslerini de etkiliyor. Onun için eş, dost ve komşuya gönderiyorum. Nereye kadar göndereceğim. Şuan karnım aç, cebimde 5 kuruş para yok” diye konuştu.

Eş, dost, hayırseverlerden yardım eli beklediğini kaydeden Yeşil, “Yetkililerden iş istiyorum, çalışabilirim. Yardımlarını bekliyorum, evimi yapıversinler” dedi.

“Hiçbir şeyimiz kalmadı, mağdur durumdayız”

Evdeki yangının çıktığı anı anlatan anne Hülya Yeşil, madde bağımlısı oğlunun elinde tüple eve geldiğini ve ‘Anne sana tüp aldım' diyerek mutfağa geçtiğini hatırlatarak, şunları söyledi: “Alkollü olduğu için bana bir şey der diye gittim yattım. Beş dakika sonra kapıyı tekmeleyerek bizi uyandırdı. Kalktık baktık ev tutuşmuş. Dışarı çıktı baktık alevler çatıda. 10 dakikanın içinde bütün birikimlerimiz gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Mağdur durumdayız.”

Anne Yeşil, evlerinin yapılması için yardım beklediklerini ve madde bağımlısı oğlunun da tedavi edilmesini istediğini aktardı.

Rıdvan Bostancı

