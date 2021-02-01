Evsizler için geçen yıl 6 milyon liraya yakın kaynak aktarıldı

Bakan Selçuk, kimsesiz ve evsizler için 2020 yılında 6 Milyon liraya yakın kaynak aktardıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, “Evsizlerin Konaklatılması” projesi ile, 81 İl Müdürlüğü kimsesizlerin konaklama ihtiyaçlarını giderdiğini belirtti. Selçuk, ekiplerin çalışmaları hızla devam ederken vatandaşlardan gelen ihbarların da ivedilikle değerlendirildiğini ve bu kişilere ulaşmak için her türlü gayretin gösterildiğini dile getirdi.

Selçuk, COVİD-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerle ilgili hali hazırda devam etmekte olan “Evsizlerin Konaklatılması” projesini “Korona virüsle Mücadele Kapsamında Evsizlere Konaklama Projesi” olarak güncellediklerini de hatırlattı.

“2020 yılında 2.454 kişinin konaklatılması sağlandı”

Bakan Selçuk, bu proje kapsamında illerde evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerin tespit edilerek ülke genelinde toplamda 2.454 kişinin konaklatılması sağlandığını açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçlarının da giderildiğini belirterek bu kapsamda oluşan giderlerin Bakanlığımızca gönderilen yaklaşık 6 milyon TL kaynak ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca karşılandığını ifade etti.

Bakan Selçuk, 2017 - 2020 döneminde Evsizlerin Konaklatılması Projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın da 10 milyon TL'yi geçtiğini kaydetti.

Selçuk, 2021 yılında da evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bakanlık koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hasan Özkan

