EVTEKS'in ertelenmesi tekstilcileri kızdırdı, sözleşmeyi iptal ettiler

Pandemide zor günler geçiren tekstilciler 20-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul'un önemli fuar merkezlerinden CNR'da düzenlenecek organizasyona hazırlandı. Fuarın başlamasına sayılı günler kala organizasyonun 2022 yılına ertelenmesiyle sert ifadeler içeren bir açıklama yayınladılar.

Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TETSİAD) yaptığı açıklamada “İstanbul Fuarcılık A.Ş.'yi de bünyesinde bulunduran CNR Holding tarafından, pandemi şartları gerekçe gösterilerek, TETSİAD'ın bilgisi dışında ve Fuar Komitesi'nin de yazılı onayı olmadan, 2022 yılına ertelendiği şeklinde bir karar alınmıştır. Ancak bu karar, imzalanan protokole aykırıdır ve gayri yasaldır” denildi.

Erteleme kararının yasal olmadığının belirtildiği açıklamada, “TETSİAD ile İstanbul Fuarcılık A.Ş. arasında 06.12.2015 tarihinde imzalan protokole ek protokolün 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, fuarın ertelenmesi halinin tarafların karşılıklı mutabakatına tabii kılındığı, Fuar Komitesi'nin yazılı onayı olmadan fuar tarihinin tek taraflı değiştirilmesinin söz konusu olmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu maddenin ihlal edilerek, katılımcılardan sözleşme bedellerini toplamasına rağmen, üstelik de fuar tarihine çok kısa bir süre kala, İstanbul Fuarcılık A.Ş.'nin böyle bir karar alması, hem uluslararası nitelikteki fuarımızın marka değerine, hem sektörümüzün prestijine, hem de ülkemizin dünya ticari hayatındaki saygınlığına büyük bir darbe vurmuştur. Bu davranış her yönüyle iş ve ticari ahlakla bağdaşmayacak, intihar niteliğindedir” ifadeleri yer aldı.

“Kendi uygulamalarıyla tamamen çelişmektedir”

Açıklamada fuarcılık şirketinin kararlarında çelişki olduğunu vurgulanarak, “Ayrıca, İstanbul Fuarcılık A.Ş.'nin, uluslararası nitelikteki bir fuarı, protokole aykırı bir şekilde erteleme kararı almasına gerekçe olarak pandemi şartlarını göstermesi, kendi uygulamalarıyla tamamen çelişmektedir. Şöyle ki; İstanbul Fuarcılık A.Ş.'nin 1- 4 Eylül 2021 tarihlerinde uluslararası gıda fuarı, 8 - 12 Eylül 2021 tarihinde HOSTECH by TUSİD Fuarı'nı düzenlediği, 29 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde 65. AYMOD Uluslararası Ayakkabı Fuarı'nı, 17 - 20 Kasım 2021 tarihlerinde de 65. AYSAF Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı'nı düzenleyeceği, gerek CNR'nin fuar etkinlik takviminde, gerekse sektörlerin kendi kurumsal internet sitelerinde ilan edilmiştir ve bu fuarların iptaline yönelik alınmış bir karar olmadığı da anlaşılmıştır. Dolayısıyla uluslararası ev tekstili fuarının, ertelenmesine gerekçe olarak pandemi şartlarının gösterilmesi son derece tutarsız ve haklı dayanaktan yoksundur. Fuarların pandemi nedeniyle ertelenmesinde karar mercii olan TOBB'un da bu yönde bir kararı veya tavsiyesi söz konusu değildir” denildi.

Fuar isim değişikliğiyle gerçekleştirilecek

Tekstilciler yasal haklarını kullanarak İstanbul Fuar Merkezi'ni 3 yıllığına kiralayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) bünyesinde bulunan Küresel Fuar Acentesi (KFA Fuarcılık) ile sözleşme imzaladıklarını duyurarak, fuarın bundan böyle, ‘Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı' adı altında, 17 - 21 Mayıs 2022 tarihlerinde, TETSİAD ve KFA Fuarcılık organizasyonu ile İstanbul Fuar Merkezi'nde, ulusal ve uluslararası alım heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Açıklamanın son kısmında katılım bedeli ödeyen katılımcılarla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Bir konunun altını daha özellikle çizmek istiyoruz. Küresel salgın nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen bu yıl 20 - 24 Eylül tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen, ancak tek taraflı olarak tekrar ertelendiği duyurulan fuar için, İstanbul Fuarcılık A.Ş. ile sözleşme yaparak katılım bedellerini ödeyen katılımcıların, bu ücretlerinin geri iadesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için İstanbul Fuarcılık A.Ş. 'ye yönelik her türlü hukuki takip başlatacağız. Üyemiz olsun olmasın, hiçbir katılımcımızın hakkını hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa yedirtmeyeceğiz. Hem TETSİAD olarak hem de katılımcılar olarak, haklarımızın iadesi için ticaret mahkemelerinde gerekli davaları açacağız.”