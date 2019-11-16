Exatlon Challenge | Hangi YouTuber'lar olacak | Acun Ilıcalı Exatlon Challenge nedir

Acun Ilıcalı Instagram üzerinden merakla beklenen Exatlon Challenge yarışmacılarını duyurdu. Birçok ünlü yayıncı ve YouTuber'ın yer aldığı isimler arasında Orkun Işıtmak ve Oğuzhan Uğur gibi isimler de bulunuyor.

İşte Exatlon Challenge yarışmacıları

Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdal, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendemur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın, Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak.

Survivor'dan farklı Reality Show tarzında olacak

Orkun Işıtmak, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Acun ağabeyle daha önceden bir araya gelmek çok istemiştik fakat bugüne kısmet oldu. Proje için önümüzdeki ay Dominik'te çekimlere gideceğim. Exatlon Challenge, Survivor'dan farklı olacak. Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evi paylaşacaklar ve bir yandan da reality show tarzında bir proje ortaya çıkacak" demişti.