Excalibur ile Valorant turnuvası başladı

Oyun dünyasının öncü markalarından Excalibur ve NVDIA işbirliği ile “Valorant Reflex Masters” turnuvası oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 17 bin 500 liranın ödül olarak dağıtılacağı bu turnuvada eleme grupları 3 gruptan oluşuyor ve kayıtlar herkese açık. Her elemeden 4 takım büyük finallere çıkacak; davetli yayıncılarının takımlarının da yarışacağı 4'üncü gruptan çıkan 4 takımla beraber toplamda 16 takım, 29-30 Ocak‘ta büyük ödül için rekabet edecekler.

Mücadeleye katıl, kazanmaya başla

İlk elemede 9 takımın yarıştığı ve Overwatch isimli takımın birinci olduğu turnuvanın 2'nci elemesi 18-19 Ocak, 3'üncü eleme ise 21-22 Ocak tarihlerinde olacak. Yarışmacıların 2'nci ve 3'üncü elemelerden dilediğine katılım sağlayabileceği turnuvada 64 takım arasından ilk 4'e giren 29-30 Ocak günü düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17 bin 500 TL'lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanabilecek.

Ünlü fenomen ‘Kendine Müzisyen'in sunacağı finalde katılımcıları ve izleyicileri bir çok sürpriz bekleyecek. Final canlı yayını twitch.tv/ExcaliburClann, twitch.tv/nvidiageforcetr ve twitch.tv/kendinemuzisyen kanallarından izlenebilecek.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı “Valorant Reflex Masters” by NVDIA & EXCALIBUR turnuvasında katılımcılar Valorant hesabını eşleştirip, takımını oluşturarak ve açık elemelerden istediğine katılım sağlayabilecek. Açık elemelerde grubunda 64 takım arasından ilk 4'e girenler finallere katılıp 17 bin 500 TL'lik oyun havuzundan ödül kazabilecek.