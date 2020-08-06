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Excalibur oyun bilgisayarı Xbox Game Pass oyunları ile birlikte geliyor

Excalibur oyun bilgisayarı Xbox Game Pass oyunları ile birlikte geliyor
Excalibur oyun bilgisayarı Xbox Game Pass oyunları ile birlikte geliyor

Oyun teknolojilerilerinin öncü markalarından Excalibur ve Xbox; oyun severleri yüksek performans ve kesintisiz oyun keyfi ile buluşturmak için güçlerini birleştirdi. Tüm Windows 10’lu Excalibur oyun bilgisayarları, 100’ün üzerinde yüksek kaliteli oyuna sınırsız erişim sağlanabilen 1 aylık Xbox Game Pass üyeliği içeriyor.

Windows 10 işletim sistemli Excalibur oyun bilgisayarları; 100'den fazla oyuna aylık üyelik ile sınırsız erişim sağlayan Xbox Game Pass'i 1 ay boyunca ücretsiz kullanma imkânı sunuyor. Her ay yeni oyunlar eklenen oyun kütüphanesi ve özel indirimler ile birlikte, en güncel oyunları anında oynama fırsatı veren Xbox Game Pass, her zevke uygun oyunları deneyimleme fırsatı sunuyor.

Favori bilgisayar oyunları

Gündelik oyunlardan, yeni nesil oyunlara kadar birçok seçenek sunan Xbox Game Pass ile yeni favori oyunlar keşfedebilir, yeni Xbox oyunlarını yayınlandıkları gün oynama fırsatı bulabilirsiniz. Windows 10 PC oyunları için platform sunan Xbox ile Minecraft, Forza Street, Gears 5, Sea of Thieves, Halo gibi oyun dünyasının popüler oyunları deneyimleniyor.

Oyun dünyası için geliştirildi

Windows 10'lu Excalibur bilgisayarlarda Xbox uygulaması ile oyun konsoluna ihtiyaç duymadan yüzlerce oyun arasından favori oyunlarınızı keşfedebileceğiniz bu uygulama ile oyun tutkunuz yeni bir boyuta taşınıyor. Xbox Game Pass ile oyun kütüphanesine göz atabilir, önerileri görüntüleyebilir, türe göre filtreleyip ve tek bir düğmeye tıklayarak yeni favori oyununuzu keşfedebileceksiniz.

Her zaman oyunda kalın

En güncel ve favori oyunlarınızı oynarken arkadaşlarınızın ne oynadığını takip edebilir ve onlarla sohbet edebilirsiniz. Oyunlar arası geçiş yaptığınızda dahi sohbeti devam ettirmenizi sağlayan özellikler sayesinde oyundan ödün vermeden konuşmaları takip edebilir, oyun dünyasına ara vermeden tüm favori oyunlarınızı deneyimleyebilirsiniz.

31 Aralık 2020'ye kadar faydalanabileceğiniz Xbox Game Pass üyeliği, https://www.casper.com.tr/ web sitesi üzerinden Windows 10 yüklü tüm Casper Excalibur Bilgisayar modelleri için geçerlidir. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye https://www.casper.com.tr/xbox-game-pass adresinden ulaşabilirsiniz.

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