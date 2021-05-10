Excalibur Pubg Arena'nın finali nefesleri kesti

24 Nisan'da ön elemeleri başlayan ve Türkiye'nin her yerinden 200'ün üzerinde takımın başvurarak yoğun ilgi gösterdiği Excalibur PUBG Arena Turnuvası, 9 Mayıs Pazar günü heyecanlı finali ile sona erdi. Anlık olarak 3 binden fazla izleyicinin takip ettiği, 100 binden fazla izlenmenin elde edildiği turnuva finalinde yarışan 16 takım, adeta arenada tozu dumana kattı. 20 bin TL ödüllü havuzdan pay almak için çokça smoke yolunun açıldığı, rushlanarak mücadelelere girişildiği, bol rotasyonlu final mücadelelerinde şampiyonluğu ve 12 bin TL'lik büyük ödülü ise İzmir Spor kazandı. Turnuva finalinin heyecanını oyun tutkunlarına anbean aktaran Excalibur, izleyicilere de canlı yayında 24.5” oyun monitörünü hediye ederken büyük final sonrası gerçekleştirdiği After Party ile de oyunculara birçok ödül dağıttı.

Zirvenin sürekli el değiştirdiği finalde gülen taraf İzmir Spor

Türkiye'nin en iyileri ile ön elemelerde rakiplerini eleyerek finale yükselen takımların mücadeleleri nefes kesti. 16 takımın büyük ödül için stratejiye, taktiklere ve cesarete 4 saat boyunca ihtiyaç duyduğu büyük finalde, liderlik sürekli el değiştirdi. Binlerce kişinin anlık olarak Yağız Efe “10000days” Vardarbaş ve Berkay “Vicrains” Yılmazbayhan'ın sunumuyla Twitch üzerinden takip ettiği Excalibur PUBG Arena Turnuvası'nın şampiyonu, ön elemelerden finale çıkan İzmir Spor oldu. Erangel ve Miramar haritalarında 5 maç mücadele eden ekipler arasında toplamda 35 kill ve 2 maç galibiyeti alarak 59 puan toplayan İzmir Spor, Excalibur'un 1.'lik ödülü olan 12 bin TL'nin sahibi oldu. Turnuvanın 2'ncilik ve 3'üncülük sıralamasını ise alınan kill sayıları belirledi. 56 aynı toplam puana sahip olan Fastpay Wildcats ve Other Side takımlarından 35 kill elde eden Fastpay Wildcats turnuva 2.'si olarak 6 bin TL'nin, 27 kill elde eden Other Side takımı da 3. olarak 2 bin TL'nin sahibi oldu.

Oyunseverler hediyelere ve heyecana ortak oldu

100 binden fazla görüntülenmenin elde edildiği Excalibur PUBG Arena Turnuvası'nda, oyunseverler de unutulmadı. Final esnasında oyun tutkunlarına da Excalibur 24.5” Monitör hediye edildi. Sürprizlerin bununla da kalmadığı turnuvada, büyük final heyecanının izleyicilere daha fazla yaşatılması adına bol ödüllü After Party düzenlendi. Şampiyonluk mücadeleleri sonrasında gerçekleşen After Party etkinliğinde birbirinden bağımsız 100 yarışmacı, Excalibur PUBG Arena'da rakipleri ile kozlarını paylaştı. Sıralamada ilk üçe giren katılımcılardan birinciye Excalibur 24.5” Monitör, ikinciye Excalibur RGB Klavye ve Mouse Set, üçüncüye de Excalibur Sırt Çantası hediye edildi.