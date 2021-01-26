Excalibur Valorant Turnuvası'nda büyük final heyecanı

Oyun dünyasının en popüler Valorant turnuvalarından olan Valorant Reflex Masters by NVIDIA & EXCALIBUR'un ön elemeleri büyük bir mücadele ile sona erdi. 7 gün boyunca 1000'e yakın oyuncunun rekabet ettiğimi açık eleme grupları sonunda, dereceye giren 16 takım yarı final grupları için oynamaya, 4 takım ise büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Oyun dünyasının öncü markalarından Excalibur ve NVDIA işbirliği ile “Valorant Reflex Masters” turnuvasına katılan takım sayısı 107, oyuncu sayısı ise 987 oldu. Toplamda 843 saat süren oyunlarda 92 maç yapıldı.

Birinci elemenin galibi Overwatch, 2. elemenin BAU Raiders, 3. elemeni galibi ise Zero Zone olurken, yayıncılardan oluşan elemenin de birincisi RARE Blue Esports oldu. 29 Ocak'ta gerçekleşecek final gruplarında, gruplarının birincisi olan takımlar 30 Ocak'ta çiftli eleme usulü düzenlenecek Final Four turnuvasına katılmaya ve ödül havuzundan en yüksek payı elde etmeye çalışacaklar.

Ünlü fenomen Kendine Müzisyen'in sunacağı finalde katılımcıları ve izleyicileri bir çok sürpriz bekliyor. Final canlı yayınını twitch.tv/nvidiageforcetr ve twitch.tv/kendinemuzisyen kanallarından izlenebilecek.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Valorant Reflex Masters by NVIDIA & EXCALIBUR turnuvası ile ilgili gelişmeleri takip etmek için www.casper.com.tr/kampanyalar/excalibur-valorant-reflex-masters ‘i ziyaret edebilirsiniz.