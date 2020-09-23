Eyfel Kulesi yeniden ziyarete açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir bomba bulunmasına ilişkin isimsiz bir kişinin yaptığı ihbarı alan polis Eyfel Kulesi'nin çevresi tamamen kapattı. Polisi, arayan İsimsiz kişi Eyfel Kulesi'nde bir bomba olduğunu söyledi. İhbarın ardından çok sayıda polis ekibi, Eyfel Kulesi'ne ve yakınlarına sevk edildi. Bölge alarm üst seviyeye çıkarılırken, Eyfel Kulesi çevresindeki alan trafiği de kapatıldı.

Vatandaşların bölgeden uzak kalması tavsiye verildi.

Yeniden ziyarete açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir bomba bulunmasına ilişkin isimsiz bir kişinin yaptığı ihbarı alan polis Eyfel Kulesi'nin çevresini tamamen kapatmıştı. Eyfel Kulesi'nin çevresini güvenlik çemberine alan polis, geniş çaplı inceleme sonucu herhangi bir patlayıcı madde tespit edemedi. İhbarın asılsız çıkmasının ardından Eyfel Kulesi yeniden turistlerin ziyaretine açıldı.

Tansu Sarıtaylı