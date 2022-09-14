İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’da kamu personellerine eylem yapma hazırlığında olan ve terör örgütleri ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Eylem hazırlığındaki 4 PKK’lı yakalandı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı, Suruç'ta yargı mensuplarının da aralarında bulunduğu kamu personellerine eylem hazırlığında olan 4 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildiği aktarıldı. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Ali Nargüner
 

İLGİLİ HABER
4 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi 4 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
Terör örgütü PKKnın finans kaynaklarına darbe Terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarına darbe
İLGİLİ HABER
8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistana kaçarken yakalandı 8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı
İLGİLİ HABER
MSB: 6 PKK/YPGli terörist etkisiz hâle getirdi MSB: ‘6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirdi’
İLGİLİ HABER
PKKya darbeye devam! 11 terörist daha etkisiz hale getirildi PKK'ya darbeye devam! 11 terörist daha etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
MSB: 5 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi MSB: '5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.