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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba, İstanbul'da yakalandı

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba, İstanbul'da yakalandı
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba, İstanbul'da yakalandı

Canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı DEAŞ terör örgütü mensubu, Küçükçekmece ilçesinde bir adrese İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba, İstanbul'da yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DAEŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu, Küçükçekmece'de bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şahsın kaldığı ikamette yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

Ayrıca DEAŞ terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şahıslara yönelik İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 

Huzeyfe Tarık Yaman
 

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