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Eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 kişi tutuklandı

Eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 kişi tutuklandı
Eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 kişi tutuklandı

Bursa polisinin düzenlediği operasyonla Kocaeli ve Antalya'da yakalanan ve eylem hazırladığı oldukları belirlenen PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettikleri PKK/KCK terör örgüt mensubu H.D. (31) ve F.K. (26) isimli iki kişiyi yakaladı. Şahısların yapılan sorgulamasının ardından Nilüfer'e bağlı Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana patlayıcı gömdükleri belirlendi.

Ormanlık alanda bomba arama köpeği ile birlikte yapılan arama sonrasında toprak altında gömülü 5 kilo 50 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Çok kapsamlı sürdürülen soruşturma sonrasında şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen N.E. ve B.K. isimli 2 şahıs daha Kocaeli ve Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

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