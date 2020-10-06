Eylem için Van'a gelen terörist yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütünde 2014-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde faaliyet gösteren, örgütten aldığı talimatlar doğrultusunda eylem yapmak maksadıyla 2 Eylül 2020 tarihinde Van'a geldiği tespit edilen 1 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 2 Ekim 2020 tarihinde Van ili Edremit ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalandı. BTÖ mensubu 6 Ekim 2020 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Cezaevine teslim edildi" denildi.