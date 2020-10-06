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Eylem için Van'a gelen terörist yakalandı

Eylem için Van'a gelen terörist yakalandı
Eylem için Van'a gelen terörist yakalandı

Van'a eylem için gelen terörist, jandarma ekipleri tarafından düzenlen operasyonda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütünde 2014-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde faaliyet gösteren, örgütten aldığı talimatlar doğrultusunda eylem yapmak maksadıyla 2 Eylül 2020 tarihinde Van'a geldiği tespit edilen 1 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 2 Ekim 2020 tarihinde Van ili Edremit ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalandı. BTÖ mensubu 6 Ekim 2020 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Cezaevine teslim edildi" denildi.

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