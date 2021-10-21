Eylem planı deşifre olan DHKP/C terör örgütünden ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi

Edinilen bilgiye göre; terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ekim'de 16 ilde ortak operasyon düzenlenmiş, aranan 126 şüpheliden 91'i yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında DHKP/C'li bazı anarşistlerin adreslerinde ele geçirilen suç unsurları basın mensuplarına sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde yer alan Terörle Mücadele Şubesindeki sergide, 2 AK47 tipi kalaşnikof silah, 2 CZ26 tipi makineli tabanca, “Akrep” diye tabir edilen makineli tabanca, “Gold”, “Lama”, Walther”, ve “Browning” markadan oluşan 5 tabanca bu silahlara ait 2 bin 107 adet fişek yer aldı. Pendik'te bir ormanlık alanda yapılan baskınlarda örgüte ait yaşamsal malzemeler bulundu.

Soruşturma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Ekim'de başlatılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 126 kişiden 91'i yakalanırken, 35 şüphelinin firari olarak arandığı belirtilmişti. Örgüt üyeliği suçlaması ile 14'ü üç gün mahkemeye çıkarılmış, 4'ü tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan 35 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalananlar arasında öne çıkan kilit isimler

Gözaltına alınanlar arasında, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'e yönelik 2007'de suikast yapmak üzere İzmir'in Balçova ve Buca ilçeleri arasındaki otoyolda bir köprünün altına bomba yerleştirirken yakalanıp o tarihte yürütülen soruşturmada tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan İ.K.'nın yanı sıra, yine önceki operasyonlarda DHKP-C'nin “karargah” olarak kullandığı Okmeydanı semtindeki İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen baskında yakalanan R.A., Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek örgütün sözde 'Hatay sorumluluğunu' yürüttüğü iddia edilen S.Ö., yine aynı örgüte mensup olduğu gerekçesiyle geçmişte Karadeniz bölgesinde yakalanıp tutuklanan H.B.Y., örgüt talimatıyla açlık grevi eyleminde bulunan S.Ç. ile birlikte geçmiş soruşturmalarda 'canlı bomba' iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen D.K. gibi kilit isimler de bulunuyor.

Eylem arayışındaki örgütün, soruşturma evresindeki DHKP/C davalarına bakan ağır ceza hakimleri ile polisleri silah zoruyla kaçırıp rehin alarak ülke çapında kaos çıkarma planı yaptıkları belirlenmişti. Ayrıca DHKP/C içindeki bir hücrenin, Beyoğlu bölgesinde devriye görevi yapan polislere yönelik rehin alma ve kaçırma türünde propaganda eylemi girişimine hazırlandıkları ve kaçırma girişiminin başarılı olması halinde rehin alınan emniyet mensubunun silahına el koyarak Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde taleplerinin yerine getirilmesi için sözde "pazarlık yapma" planı da deşifre edilmişti.

Sadık Kahraman

