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Eylem yapan ailelerle HDP'liler arasında gerginlik

Eylem yapan ailelerle HDP'liler arasında gerginlik
Eylem yapan ailelerle HDP'liler arasında gerginlik

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine gerçekleştiren aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı. Gerginlik nedeni ile fenalaşan Remziye Akkoyun'a 112 ekipleri müdahale etti.

Eylem yapan ailelerle HDP'liler arasında gerginlik - Tıkla İzle

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin oturma eylemi devam ediyor. Eyleminin 10'uncu gününde HDP'liler ile oturma eylemine devam eden aileler arasında gerginlik yaşandı. Kısa süreli gerginlikte oğlu Azad'ın gelmesi için eyleme devam eden Remziye Akkoyun fenalaştı. Akkoyun'a ilk müdahale bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Müdahale sırasında Ağrı'dan oğlu Vahit Çur için eyleme katılan anne Necla Çur, HDP'lilere 'Çocuğumu verin' feryadı yürekleri dağladı.

Murat Başal

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