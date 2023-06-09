Eylemci zannedilerek gözaltına alınan vatandaş serbest bırakılınca polislere sarılarak olay yerinden ayrıldı

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi'nde bir araya gelerek okullarda imamların manevi değerler adı altında konferans vermesine ilişkin protokol imzalanmasını protesto eden bir grup, basın açıklaması esnasında LGBT bayrağı açtı. Açılan LGBT bayrağına çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine polis ekipleri eylemci grubu uyardı. Mukavemet ile karşılaşan polis ekipleri, eylemci gruba müdahale etti. Eylemci grup arasında bulunan 4'ü kadın 8 kişi, plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Öte yandan kız arkadaşıyla birlikte yoldan geçen bir vatandaş, gözaltına alınan eylemcilerden birisinin polise yumruk atmasına tepki gösterdi. Gözaltı otobüsünün yanına gelerek tepki gösteren vatandaş, eylemci zannederek ilk önce gözaltına alındı. Daha sonra gerçeğin anlaşılması üzerine serbest bırakılan vatandaş, kendisine müdahale eden polis ekipleriyle sarılarak kız arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı.

Ali Furkan Çetiner

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