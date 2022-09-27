Eylül ayında bir önceki aya göre inşaat sektöründe güven endeksi arttı

Doğan Group CEO'su Erdoğan Yıldırım, inşaat sektöründe yenilikçi çalışmalarına ve projelerine devam ediyor. İnşaat sektörünün yanı sıra gayrimenkul sektöründe de çalışmalarda bulunan Yıldırım, eylül ayı itibarıyla inşaat sektörü olmak üzere birçok sektörde bir önceki aya göre güvenin yükseldiğini belirtti. Konuya dair açıklamalarda bulunan Yıldırım, “TÜİK tarafından açıklanan verilere göre eylül ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,7'lik, perakende sektöründe ise yüzde 2,7'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz. İnşaat sektöründe güven endeksinde yüzde 2,1 oranında bir artış meydana geldiğini görüyoruz” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan verilerin bir hayli önemli olduğunu ve bu verilerin doğru okunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan Yıldırım, “Hizmet, Perakende, Ticaret ve İnşaat Güven Endeksi Eylül 2022 verilerine baktığımızda çok önemli sonuçlar görüyoruz. Genel olarak sektörlerde güvenin yükseldiğini söylemek mümkün. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksine göre eylül ayında bir önceki aya göre inşaat sektöründe yüzde 2,1'lik bir artış meydana gelmiş durumda. Güven endeksleri 0-200 aralığında bir değer alabiliyor. İnşaat sektöründe güven endeksi değeri ağustos ayında 86,3 iken eylül ayında 88,1 değerinde” şeklinde konuştu.

İnşaat sektörü lokomotif bir sektör

İnşaat sektörünün birçok sektör için lokomotif görevi gördüğünü, bu nedenle inşaat sektöründe yapılan çalışmaların çok değerli olduğunun altını çizen Yıldırım, “İnşaat sektörü birçok kişinin de fark ettiği üzere çok önemli ve değerli bir sektör. Sektörel bazda ortaya çıkan gelişmeler, teknolojinin sektörde sıklıkla kullanımı; çalışmaların çok daha profesyonel bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunuyor. İnşaat sektöründeki bu değerli çalışmalar ise yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bir yatırım ülkesi olarak bakmasına destek oluyor. Dolayısıyla sektöre yapacağımız katkılar, ülke ekonomisini de doğrudan etkileyecektir. Doğan Group olarak biz, sektörün gelişmesi adına elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımızın temelinde yenilikçi teknolojiler bulunuyor, bunun yanı sıra güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getirmek ve ülkeye döviz girişini sağlamak gerçekten çok önemli. İnşaat sektöründe yer alan firmaların da bu hususları göz ardı etmemesi gerekiyor” diye konuştu.

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