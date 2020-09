Eylül Yağlıkara davası ertelendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de vahşice katledilen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara davası, 6 Kasım tarihine ertelendi. Duruşma sonrası bir açıklama yapan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, “Karar yine verilmedi, çocuğumuz öleli iki seneyi geçti. Artık yargılamalar biran önce bitsin, aileler yaralarını sarsın. 6 Kasım tarihine ertelendi. Aileye son sözünü söyleyin dediler ama son söz bitmedi. Sanığın avukatı korona nedeniyle davada olamadı, sanık kendi savunmasını yaptı. Vekaletle bir avukat daha orada olmadığı için dava 6 Kasım tarihine ertelendi. Eylül canice katledildi. Eylül cinsel istismara uğradı. Eylül parçalandı direğin altına konuldu. Eylül'ün cansız vücudunu günlerce aradık” dedi.

“Adalet yerini bulmazsa bir ulusun bütünlüğü, toplum vicdanı zarar görür” diyen Özkan, ”Artık hep birlikte adaletin yerini hızlı bir biçimde bulmasını sağlamalıyız. İhtisas mahkemeleri kurulsun diye barım barım bağırıyoruz. Bizler koronadan daha tehlikeli bir şeyle mücadele ediyoruz. Cinsel istismarcılarla, katillerle mücadele ediyoruz. Çocuğu cani bir biçimde katleden istismarcının ve azmettiricisinin en ağır cezasını bulması için kasım ayında da burada olacağız” şeklinde konuştu.

Eylül Yağlıkara'nın annesi Şerife Yağlıkara ise, ”Bugünün karar günü olacağına çok umutluyduk ama olmadı. Tabii adaleti tam olarak bilmediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Ama inşallah sabırla bekleyeceğiz. İnşallah meleğimizin kanı yerde kalmayacak. Allah büyüktür diyorum. Önce Allah'a, sonra yüce adalete güveniyorum” dedi.

Eylül Yağlıkara'nın babası Halil İbrahim Yağlıkara da şunları söyledi:

“Bugün kızımın duruşma günüydü. Karar olacağına büyük bir ihtimal bekliyorduk. Ama katiller, caniler, bu çocuk istismarcıları yanında bulunan avukatlarıyla beraber güzel senaryo hazırlamış, davanın uzamasını, çocuğumun mezarını kazdırıp tekrardan otopsi sundu. Yargıçta kabul etmedi bunu. Tabii ki bu bir senaryo ama güzel bir kararla ve mücadeleyle bekliyorum. 6 Kasım'ı da bekleyeceğim sessizce, gereken kararı verecekler. İstismarcılara söz hakkı veriliyor, bize verilmiyor. Ben baba olarak içim yanmış. Ben her şeyi söylemek istiyorum. O katil her duruşmada, her savunmada bir yalan söylüyor, hakim de onu dinliyor. Neden bana söz hakkı verilmiyor. Ben babasıyım, bana diyor ki senin söz hakkın bitti, katil konuşabilir. Gereken cezanın verilmesini istiyorum. Ben yandım başkaları yanmasın. Başka Eylüller yaşasın, yaşamasını istiyorum.”

İlk duruşmadan beri mağdur ailenin yanında duruşmalara destek olan avukat Pelin Uzun, ”Her duruşma taleplerde bulunuyoruz. Taleplerimiz reddediliyor. Huriye isimli sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz. Kızımız istismara uğradıktan sonra sokağa gitti. Köy meydanında tanıklar onu gördü. Şaşkın bir şekilde etrafa koşarken Huriye Koçyiğit dedi ki, 'Git bunu temizle, yoksa bizi öldürürler.' Fakat sanık hala elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Bizim kızımız Eylül 2 senedir toprağın altında yatıyor. Vicdanlarımız bunu kaldırmazken, meslektaşımız celsede vekaletname sunup mazeret dilekçesi yolluyor. Tabii ki savunma hakkı kutsaldır. Fakat kötüye kullanımına da izin verilmemesi gerekmektedir. İtirazlarımızı yaptık ama dikkate alınmadı” diye konuştu.

Eylül Yağlıkara davasına destek için UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve UCİM üyeleri de katıldı.

Bayram Türüdü - Abdullah Sarica