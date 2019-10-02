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Eylül'de ihracat da, ithalat da arttı

Eylül'de ihracat da, ithalat da arttı
Eylül'de ihracat da, ithalat da arttı

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre Eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,08, ithalat ise yüzde 0,15 oranında arttı.

Ticaret Bakanlığının Eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Buna göre Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,08 artarak 15 milyar 220 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 0,15 artarak 16 milyar 961 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi ise yüzde yüzde 0,11 artarak 32 milyar 181 milyon dolar oldu.

Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,73 olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Eylül ayında yüzde 89,80 iken, bu yılın Eylül ayında ise yüzde 89,73 oldu. Dış ticaret açığı 2018 yılı Eylül ayındaki 1 milyar 929 milyon dolardan yüzde 5,77 oranında artarak 2 milyar 40 milyon dolara yükseldi.

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