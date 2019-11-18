EYT Çıkacak Mı İşte Son Haber| Emeklilikte Yaşa Takılanlar Son Gelişme 2019!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken emeklilik tartışmaları ile ilgili olarak, “İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız, yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Benim bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimiz faydası neredeyse ona varım, milletimi ülkeni zararın olan şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Türkiye'nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut örneğinin sosyal güvenlik sistemi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini yeniden inşa ettiklerinin atını çizen Erdoğan, “Geçmişte işçi için ayrı, memur için ayrı, esnafı için ayrı verilen hizmetleri tek çatıda birleştirdik. Hem hizmet sunumunda, hem kalitede standardı sağladık. Mali açıdan daha güçlü hale gelen sistemin bütçe üzerindeki yükünü de azalttık. Vatandaşın taleplerine hizmet verecek bir iletişim ağı kurduk. Elektronik devlet uygulamaları ile geçmişte fiziki mekanlarda ve kağıt üzerinde yürütülen pek çok hizmeti elektronik ortama taşıdık. Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürdürebilecek seviyelere çıkardık.

Geçtiğimiz 17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda arttırdı. Prim ödemesine yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının 1000 TL'nin altında kalmamasını sağladık. Emeklilerimize bayramlarda 1000'er TL ikramiye vermeye başladık. Emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin aylıklarındaki kesintileri kaldırdık. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sistemimiz intibakları için kolaylık gösterdik. Tasarruf teşvik fonu ve konut edinme yardımı kesintilerini hak sahiplerine ödeyerek devletin millete borçlu kalmasının önüne geçtik” ifadelerini kullandı.

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay: “Ülkemizde iş imkanları 60 yaşına kadar emekliliği beklemeye uygun değil”

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasında pek çok mağdur olduğunu belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, “40'lı yaşlarda emeklilik çok erken olabilir. Ancak ülkemizin iş imkanları da 60 yaşına kadar emekliliği beklemeye uygun değil” dedi.

Her gün pek çok kez emeklilikte yaşa takılanların mağduriyet yaşadığına dair şikâyetler aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, “Günümüzde firmaların tamamına yakını belli bir yaştan sonra personelini özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırmıyor. Bir kafede garsonluk veya tezgâhtar, inşaat, şoför gibi mesleklere 35 yaşından sonra cv bile kabul edilmiyor. Hiç bir geliri olmayan ve iş bulamayan vatandaş 60 küsur yaşına kadar ne yapacak? Kime el açacak? Kimden yardım isteyecek? EYT'lilerin dile getirdiği en büyük sıkıntıları iş bulamama sorunudur. Bunun yanında çalışanların da pek çoğu günde 8 saat çalışmıyorlar, haftalık tatilleri yok. Doğru düzgün sigortaları bile yapılmıyor. Bu nedenle emeklilikte yaşı uzatmadan önce iş garantisi ve çalışma şartlarının düzeltilmesi gerekiyordu.

Türkiye'yi Avrupa standartlarına entegre etmeye çalışıyoruz ancak özellikle iş garantisi ve çalışma şartları hususunda alt yapıyı hazırlamadan emeklilik yaşı uzatıldığından dolayı insanlar mağdur ve çaresiz kalıyor. Ülkemizde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasında pek çok mağdur var ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce başlattığı umut ışığına herkesin kulak vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 40'lı yaşlarda emeklilik çok erken olabilir. Ancak ülkemizin iş imkanları da 60 yaşına kadar emekliliği beklemeye uygun değil. Devlet memurları ve bazı kurumsal firmalarda çalışanlar hariç, kimsenin 60 küsur yaşına kadar çalışmaya dair iş güvencesi yoktur. Ülkemizde ki küçük veya büyük şirketlerin, firmaların yarısından fazlası işçilerini 40 yaşından sonra tazminatsız atmak için bahane arıyor.” diye konuştu.