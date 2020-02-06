EYT Çıkacak Mı Son Durum 2020| Emeklilikte Yaşa Takılanlar Son Gelişme Nedir !

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tutturmuşlar erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Arkadaşlarıma söylüyorum; beni bu yola asla teşvik etmeyin. Ülkeme zararı olan şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum” dedi.

“İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı”

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tutturmuşlar erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim başımıza bu erken emekliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Hem erken emeklilikle ideal olan ücreti alamayacak, ikinci bir iş aramak suretiyle işsizliğe öncü olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi böylece oluşan kaos ortamında siyasi rant hesabıdır. Bu hesap kötü bir hesaptır.

Biz bunu politik hesaplarla yapmayız, yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum; beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimize fayda neredeyse ona varım, milletime, ülkeme zararın olan şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum” dedi.

MHP lideri Bahçeli'den EYT açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken yaşta emeklilik konusundaki son konuşmasının kendileri için de genel kabul gören değerlendirme olduğunu belirtti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken emeklilikte yaşa takılarla ilgili ilgili talebini ilettiğini söyleyerek, “Ben de kendilerine bir konuyu hatırlatmak istedim. Erken emeklilik konusunda 7 Haziran seçimlerinden önce bütün siyasi partiler toplumsal talebi belli bir bölümü olarak ortaya çıkan gruba ses vermek açısından görüşlerini değerlendirmek açısından erken emeklilik ile alakalı konuyu koymuşlardı.

Milliyetçi Hareket Partisi de seçim beyannamesine koymuştu. Hatta bir arkadaşımız Meclis açılır açılmaz yasa teklifi vermişti. Fakat gelişmeler, bazı yansımalar Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasını değerlendirme bizim içinde genel kabul gören değerlendirmedir. Erken emeklilik iki boyutlu; birincisi ekonomik yönden çok ağır yükümlülükler getiren ama Güneydoğu'daki sınırdaki güvenlik görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neredeyse bir ayla yaklaşan sınırdaki yükümlülükleri, Türkiye'de önemli değerlendirmelere tabi tutulması lazım. Bu düşüncemizi herkesle paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.