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EYT kararını konvoy yaparak kutladılar

EYT kararını konvoy yaparak kutladılar
EYT kararını konvoy yaparak kutladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT kararını açıklamasının ardından Bilecik'te emeklilikte yaşa takılan bir grup araç konvoyu yaparak kararı kutladı.

EYT kararını konvoy yaparak kutladılar - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen EYT kararını bu akşam açıkladı. Erdoğan'ın "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" açıklaması ise büyük sevince neden oldu. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ise bir grup EYT'li kararı konvoy yaparak kutladı. Vatandaşlar ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi üzerinde araç konvoyu düzenleyerek kornalar eşliğinde sevinç gösterisi yaptı. EYT'lilerin bu sevinçleri ise anbean kameraya yansıdı.

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