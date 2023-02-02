İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

EYT olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, 8 Eylül 1999 tarihi dâhil olmak üzere, 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her çalışan artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek.

Her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde on gün içerisinde tekrar işe başlamadığı takdirde kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 TL desteklemeyi Hazine üstlenecek.

Emekliliği hak eden taşerondan işçi kadrosuna geçen çalışanlar isteğe bağlı olarak emekli olabilecek ya da çalıştıkları işyerinde çalışabilme imkânına sahip olabilecekler.

Ahmet Umur Öztürk

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.