EYT teklifi TBMM'de

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili teklifi AK Parti ve MHP ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklif ile 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olan çalışanların yaş şartı kaldırılıyor.

Emeklilik hakkı kazanıp çalışanların çalışmaya devam etmeleri halinde sigorta prim desteği verilecek.

İl özel idareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşlarda işçi statüsüne geçirilenlerin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kurum ve kuruluşlarda çalışmaya devam edebilecekler.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM'ye sunuyorlar"

-"Bugün tarihi bir gün. Zira bir sözümüzü daha yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz. 5 adım atacağız demiştik. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları düzenlenmesi, 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme, 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçişi ve EYT ile ilgili yasal düzenlemeyi yapacağız demiştik"

-"Bütün sosyal güvenlik sistemlerinde 3 şart aranır. Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, yaş şartı"

-"Bu çerçevede özellikle kamuoyunda EYT adı altında oluşan platformlar, dernekler, çeşitli yapıların bu

konudaki talepleri söz konusu oldu ve özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla birlikte EYT platformları 2022 yılı içinde farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem MHP'yi ziyaret etmek suretiyle taleplerini dile getirdiler, prim ve sigortalılık süresini doldurmakla birlikte yaşa takılan birçok insanın talebini bize ilettiler"

-"Bu sağlam bir iradenin istikrar ve güvenin büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun güçlü Türkiye'nin neticesidir. Bu irade önemli bir siyasi iradedir"

-"3 şeyi düzenliyoruz. 4 maddeden müteşekkil bir teklif. 2'si esasa, 1'i yürürlüğe biri de yürütmeye ilişkin.

EYT'ye has yalın, sade ve uygulanabilirliği basit, genel ve kapsamlı şekilde hakları genişletici şekilde bir düzenlemeyi ihtiva ediyor"

-"EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Yaşa takılma engelinin kaldırılması mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan emekli olma hakkına sahip"

-"SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'nda geçerli"

-"Yaş meselesi kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ortadan kalacak. 8 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuatla götüren çalışanlar yaş şartı olmadan emekli olacak"

-"İkinci olarak çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içinde bunun devam etmesi üretimin ihracatın ekonominin büyümesi ve bu konuda sekteye uğranılmaması amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlama durumunda olan tüm çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira desteklemeyi Hazine üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek primi veriliyor"

-"Üçüncü olarak da düzenlememiz taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenlemeyle işçi statüsüne geçen tüm yüzbinlerce arkadaşımızla ilgili düzenleme yapıyoruz"

-"Buna göre 375 sayılı KHK'de geçici 23-24 maddesinde düzenlenen emekliğe hak kazanıldığı takdirde bu çalışan işçilerin zorunlu olarak iş akdinin feshine yönelik düzenlemeyi kaldırıyoruz ve emekliliği hak eden taşerondan işçi kadrosuna geçen çalışanlar için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz"

-"Bu konuda yüz binlerce insanımızın da zorunlu emekliliğini kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz"

-"Bu irade sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam bir iradedir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak da bu ortaya konulan yaklaşımı bizler biraz evvel kısaca sürecine temas ettiğim çerçeve içinde demenin elhamdülillah o 5'inci adımı da atmanın mutluluğu içindeyiz. Bu teklifin tüm EYT ve çalışan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

-"Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek. 5 milyon kişiyi etkileyecek. 2023 yılı içinde 2 milyon 250 bine yakın insanımız emekliliği hak edecek"

-"Emekliliği hak eden kişilere çalışmaya devam etme noktası kendi seçeneklerinde olduğu için bunun nasıl

tezahür edeceğine şahit olacağız"

-"Prim gününü ve çalışma süresini dolduran bütün çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edecekler"

-"Takvim bu hafta plan bütçe komisyonunda EYT ile ilgili kanun teklifini görüşmeyi planlıyoruz. Başkaca herhangi bir ilavede bulunmadan sadece EYT'nin düzenlenmesine ilişkin maddeleri ihtiva ediyor"

-"En geç haftaya salı ya da çarşamba günü EYT'nin genel kuruldan da yasalaşmasını öngörüyoruz"

-"Şubat ayında yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmekle birlikte emeklilikle ilgili başvuruların ister e-Devlet'ten veya bizzat SGK kurumlarına müracaatla, memursa kendi kurumlarına müracaatla taleplerini ortaya koyabilirler"

-"Mart itibarıyla Şubat'ta başvuran tüm emeklilerin Mart'ta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur, hak sahibi olacaklardır"

-"Emeklilikte Cumhurbaşkanımız paylaştı en düşük emekli maaşı 5500 lira bunun altında hiç kimse maaş almayacak. Üstünde kendi durum ve primine göre mevcut mevzuata göre hesaplanıp emekli maaşlarını alacaklar. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir"

-"Tüm bakanlık, kamu kurumlarında, belediyelerde, il özel idareleri ve bunlara bağlı şirketlerde taşerondan işçi kadrosuna geçen tüm çalışanlar bu konuda kapsam içindedir. Bu zorunlu emeklilik söz konusu olmayacaktır, kendi taleplerine bağlıdır"

-"Taşerondan geçen arkadaşlarımız emekli aylığına hak kazandıklarında zorunlu emekli ediliyordu. Bu düzenleme kaldırılarak kendilerine bırakıyoruz. İster emekli olabilirler isterse çalışmaya devam edebilirler"

-"Etki analizi teknik bir husus, Çalışma ve Maliye Bakanlığımız etki analizini ortaya koymuş durumda. Bu hususlar ilk imza sahipleri olarak sunum yaparken aynı şekilde ilgili bürokratlar plan bütçe komisyonu üyelerinin tamamına etki analizini sunacaklar"

-"Mevcut yürürlükteki mevzuata göre hangi düzenleme söz konusuysa o geçerli. Genişletici anlamda düzenleme yapıyoruz. Prim gün ve çalışma süresi mevcut kanunlarda ne geçerliyle olacak. İki şartı taşıyan herkes yaş şartı ortadan kalmak suretiyle emekli olabilecek"

-"Yürürlükteki mevzuata göre hangi statüdeyseniz hangi çalışma gün prim sayısı geçerliyse bunları doldurup yaşını bekleyen kişilere yönelik yaş şartını ortadan kaldırıyoruz"

-"Süreç içinde sigortalılık başlangıç süresini 8 Eylül 1999'dan önceye şartlara göre doğum, askerlik borçlanması gibi borçlanma imkanlarından yararlanarak 9 Eylül 1999'dan önce sigorta başlangıcını getiren herkes bundan yararlanabilecek"

-"Kıdem tazminatıyla ilgili bu düzenlemede yok. Çalışma ve Maliye Bakanlarımız görüştüler. İşverenlerin de yanında olmak işçinin de mağduriyetini gidermek üzere dinamik ekonomik modelimizi sektesiz şekilde devam ettirmek üzere KGF destekli uygun şekilde doğrudan kıdem tazminatını işçimizin hesabına yatıracak model üzerinde çalışma yapıldı"

-"Bu konuda da en ufak bir problem yok. Durmak yok, yola devam"



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