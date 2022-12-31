EYT yoğunluğu hafta sonu da devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Beştepe'deki toplantıdan sonra yaptığı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklamasının ardından, İstanbul'daki SGK binaları vatandaşların akınına uğradı. Askerlik ve doğum borçlanması işlemlerini bir an önce tamamlamak isteyen pek çok vatandaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde beklemeye başladı. SGK'nın hafta sonu işlemler için açık olacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinde binaların önlerinde beklemeye başladı. Bugün sabah saatlerinde Fatih, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta bulunan SGK binaları önünde EYT kuyruğu oluştu.

“Taksitlerini ödeyip eşimi emekli yapmak istiyorum”

Sabahın erken saatlerinde SGK önüne gelen Süleyman Öztürk, “Eşim arabada bekliyor. Sabah 04.30'da geldik. 04.30'dan beri bekliyoruz. Onun da bin 70 gün borcu var. Onu borçlandırmak istiyorum. Taksitlerini ödeyip emekli yapmak istiyorum. Alibeyköy'den geldim” dedi.

“Karardan memnunuz ama biraz adaletsiz oldu”

Karardan memnun olduklarını ancak yoğunluğun engellenmesi için daha erken açıklanmasını beklediklerini anlatan Dursun Demir isimli vatandaş, “Sabah erkenden geldik ama burası çok kalabalık. Sabah 07.00'da buradaydım. Sıra yazıyorsun buraya geldiğimde 142. sırayı aldım. Çok kalabalık, keşke akşam çalışma olsa. Kararı bekliyordum. Ben 1990 girişliyim benim 8 sene geçti. Karardan memnunuz ama biraz adaletsiz oldu. Benim 8 sene geçti, milletin 7-8 senesi var aynı oldu. Biraz geç kalmış bir karar” şeklinde konuştu.

“Kanun çıkmadan 5-6 ay önce askerdim”

Askerlik süresini hesaplatmak için gelen Hakan Kalkan, “Ben 07.00 sıralarında geldim. Benim normalde girişim 2001 senesi ama 1999'da askerdim. Kanun çıkmadan 5-6 ay önce askerdim. Olursa diye geldik. Olursa alacağız” dedi.

“Hak ettiğimiz şeyi alıyoruz”

Kararın herkes için iyi olduğunu anlatan Mustafa Balcıoğlu, “Hak ettiğimiz şeyi alıyoruz. Kararı bekliyorduk, biraz geç oldu ama bizler için iyi oldu. Normal emekliliğime iki sene kalmıştı. Ama primlerim bir 6-7 sene önce dolmuştu. Yani iki sene erken emekli oluyoruz. Karar gayet güzel, yoğunluk var, Pazar günü dahi çalışması lazım. Herkes için iyi oldu” şeklinde konuştu.

Balıkesir'den geldiğini ifade eden Kamil Çileli ise “Balıkesir'deki sigorta beni buraya sevk etti. Burada daha uzun çalışmışlığım olduğu için buraya geldim. Tekrar geri gideceğim. Orada işlemlerim olacak. Oradakiler buraya göndermek mecburiyetinde kaldı. Saat 06.00'da İstanbul'daydım. Buraya gelmem de yarım saat sürdü” dedi.

Sabahın erken saatinde sıraya giren Tuna Acar, “Sabah saat 05.00'da buraya geldik. Sigortadan emekli olma yaşını dolduranlar ya da askerlik borçlandırması ile ilgili geldik. Ben gelirken en erken ben geldiğimi düşünüyordum ama buraya geldiğimde uzun bir sıra vardı. Burada insan seli var şu anda. Bize bir form verdiler, doldurup içeri vereceğiz. Gelirken en erken ben geldim diye sanıyordum ama geldiğimde önümde 400 kişi vardı. Askeri borçlanma formu varmış onu doldurup içeri vereceğiz, daha sonra gün sayımı da toplayıp emekli olacağım” dedi.

Caner Sönmez - Elif Somuncu - Medeni Topaloğlu- Şaban Tektaş



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.